Шаг 7. Завершение оформления

Не являюсь военнослужащим и приравненным к ним в организации оказания медицинской помощи лицом Я выражаю согласие на обработку персональных данных Я даю согласие на получение уведомлений от страховой компании (информирование проводится в соответствии с законодательством по ОМС)