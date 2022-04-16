Заявление на полис ОМС
Шаг 1 Информация
Шаг 2 Подтверждение телефона
Шаг 3 Общая информация
Шаг 4 Документы
Шаг 5 Фото и подпись
Шаг 6 Выбор пункта выдачи
Шаг 7 Завершение офрмления
Как получить полис ОМС
Обращаем ваше внимание, что ближайшая возможная дата для записи в офис компании - 21-05-2022.
Заполните онлайн заявку, чтобы быстрее получить полис. В заявке укажите пункт выдачи, в котором будете получать временное свидетельство, а чуть позже – полис.
Обязательно получите временное свидетельство в назначенный день. Свидетельство действительно в течение 45 рабочих дней, пока полис не будет готов.
Мы сообщим Вам о том, что новый полис готов. Чтобы получить его, нужно обратиться в выбранный пункт выдачи.
Услуга доступна для лиц, фактически проживающих на территории региона.
Не забудьте взять с собой документы, указанные в заявлении (оригиналы или заверенные копии).
Если Вы решили сменить страховую компанию, обязательно возьмите с собой Ваш действующий полис.
Выберите пункт выдачи полиса
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РЕСО-МЕД
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Центральный офис ООО «СМК РЕСО-Мед» Московского филиала:
117638 , г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп С
(По данному адресу оформление полисов ОМС не производится!)
Справочный телефон по вопросам ОМС:
+7 499 606-06-99
E-mail по общим вопросам: secretar@msk.reso-med.com
E-mail по вопросам полисного обеспечения: polis@msk.reso-med.com
E-mail по защите прав застрахованных: zpz@reso-med.com
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС):
127473 Москва, ул. Достоевского 31, корп. 1А
Телефон : 8 (495) 952-93-21 Факс : 8(495) 958-18-08
Сайт: www.mgfoms.ru